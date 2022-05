Soirée spéciale Festival de Cannes

2022-05-17 – 2022-05-17 À l'occasion du Festival de Cannes, le cinéma le Normandie vous propose de vivre en direct la cérémonie d'ouverture et d'assister à la projection du film d'ouverture COUPEZ ! de Michel Hazanavicius. Tarif réduit pour les personnes en tenue de soirée !

