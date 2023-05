Soirée spéciale Faith Ringgold Musée national Picasso-Paris, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Soirée spéciale Faith Ringgold, entre musique et installation, au musée national Picasso-Paris.

Soirée exceptionnelle en musique, pour une découverte de l’exposition avec une playlist dédiée, un enregistrement en direct de l’émission Radio Nova « Néo-géo », suivie d’un DJ set dans le jardin. Une façon de vivre l’exposition et les thématiques abordées : féminisme, engagement politique, droits civiques… dans une atmosphère musicale qui rappellera celle de la très féconde période du Harlem Renaissance.

Née à New York en 1930, Faith Ringgold a grandi à Harlem dans une communauté florissante d’artistes et de penseurs. C’est là où se sont formés ses engagements artistiques, culturels et familiaux. L’ensemble de son parcours témoigne de son exploration radicale de l’identité sexuelle et raciale.

En partenariat avec Radio Nova.

Musée national Picasso-Paris 5 rue de thorigny 75003 Paris

Voyez-vous, Chloé Vollmer-Lo Vue de l’Exposition Faith Ringgold