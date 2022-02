Soirée spéciale : Diner balinais 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, le samedi 26 février à 19:00

Venez découvrir un plat de fête balinais : le BEBEK TUTU, un canard épicé et cuit en feuille de bananier pendant de longues heures. (menu entrée-plat-dessert à 25 euros/ entrée plat ou plat dessert à 21 euros) Sur réservation uniquement au 06.11.84.98.41

2022-02-26T19:00:00 2022-02-26T23:59:00

