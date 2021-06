Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault, Saint-Bauzille-de-la-Sylve SOIREE SPECIALE CONCOURS DES VINS DE LA VALLEE DE L’HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve Saint-Bauzille-de-la-Sylve Catégories d’évènement: Hérault

SOIREE SPECIALE CONCOURS DES VINS DE LA VALLEE DE L’HERAULT Saint-Bauzille-de-la-Sylve, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Bauzille-de-la-Sylve. SOIREE SPECIALE CONCOURS DES VINS DE LA VALLEE DE L’HERAULT 2021-07-10 – 2021-07-10

Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault Saint-Bauzille-de-la-Sylve « Place au vin spécial concours des vins »

Soirée de remise des prix du concours des vins de la Vallée de l’Hérault

À partir de 18h sur la place du village

Ce sera l’occasion pour les vignerons inscrits au concours des vins 2021 de promouvoir leurs vins à travers de la vente et de la dégustation. « Place au vin spécial concours des vins »

