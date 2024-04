Soirée spéciale ciné + jeu Rue Jean Urruty Saint-Palais, samedi 13 avril 2024.

A l’occasion de la sortie du film Heureux gagnants, tentez de gagner grâce à notre partenaire Maison de la Presse Amikuz’Echos Borda une pochette cadeaux illiko d’une valeur de 100€ et repartez vous-aussi heureux et peut-être gagnants ! (Tirage au sort avant la projection). Comédie de Maxime Govare, Romain Choay avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Anouk Grinberg … 1 chance sur 19 millions. Plus de probabilité d’être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et leur vie va voler en éclat dans un spectaculaire feu d’artifices de comédie noire et de sensations fortes. Cynique, délicieusement noire, cette comédie enchaîne les situations délirantes avec gourmandise. Dans une distribution savoureuse (Fabrice Éboué, Audrey Lamy, Pauline Clément…), Anouk Grinberg brille par son génie comique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

