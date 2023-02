Soirée spéciale Château-Renard OT 3CBO Château-Renard Catégories d’Évènement: CHATEAU RENARD

Loiret Château-Renard 6.5 EUR 6.5 Difffusion du drame biopic La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, d’une durée de 2h23. Cinéaste et metteur en scène de théâtre et d’opéra russe, Kirill Serebrennikov est l’un des principaux opposants culturelss de Poutine. Il vit à Berlin depuis un peu plus d’un an. Réservation demandée pour la dégustation. Soirée Spéciale, Dégustation de spécialités levox@levox.fr +33 2 18 12 51 98 https://www.levox.fr/ Le vox

