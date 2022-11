Soirée spéciale « Boeuf à gogo » Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Soirée spéciale « Boeuf à gogo » Saint-Sever, 18 novembre 2022, Saint-Sever. Soirée spéciale « Boeuf à gogo »

12 Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever Landes

2022-11-18 19:00:00 – 2022-11-18 Saint-Sever

Landes Saint-Sever EUR 25 Le Touron vous attend pour une soirée « Bœuf à gogo ». Décliné de bœuf à volonté accompagné de frites maison.

Sur réservation Vous aurez le plaisir de découvrir ou re-découvrir Bruno Calvo afin de fêter la nouvelle carte du restaurant.

Il est grand temps de profiter et s’amuser tous ensemble après plus de deux ans!

Nous vous attendons avec impatience pour faire la fête !!!!

Vous pourrez profiter d’un verre de sa +33 5 58 76 03 04 le touron

Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse 12 Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever Landes Ville Saint-Sever lieuville Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Soirée spéciale « Boeuf à gogo » Saint-Sever 2022-11-18 was last modified: by Soirée spéciale « Boeuf à gogo » Saint-Sever Saint-Sever 18 novembre 2022 12 Rue du Docteur Louis Fournier Saint-Sever Landes Landes Saint-Sever

Saint-Sever Landes