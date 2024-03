Soirée spéciale Astronomie avec Nathalie Cabrol Cité de l’espace Toulouse, lundi 8 avril 2024.

Soirée spéciale Astronomie avec Nathalie Cabrol Rencontre et échanges avec l’astrobiologiste Nathalie Cabrol, à l’occasion de l’éclipse totale du Soleil. Lundi 8 avril, 19h00 Cité de l’espace Entrée gratuite sur inscription

Début : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T21:00:00+02:00

Rencontrez et échangez avec l’astrobiologiste Nathalie Cabrol et l’astrophysicien, Sylvestre Maurice, sur la recherche de traces de vie sur Mars. Assistez ensuite à la retransmission sur grand écran de l’éclipse solaire totale, qui sera visible depuis l’Amérique du Nord, commentée par Philippe Droneau, chargé de mission à la Cité de l’espace. La conférence sera traduite en LSF.

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ Bus : ligne 37 – arrêt Cité de l'espace, Linéo 1 – arrêt Collège Vernant

