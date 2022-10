Soirée spéciale – Amère Méditerranée Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

À l’occasion de la parution du livre SOS Méditerranée. Les écrivains s’engagent (Folio, Gallimard), les Rencontres d’Averroès convient sur la scène de La Criée écrivains, comédiens et musiciens qui ont choisi de s’engager aux côtés de l’association SOS Méditerranée.



Une soirée inédite qui allie réflexion, prise de conscience, débat, lecture et musique.



Avec Tarek Abdallah, Jean-Baptiste Del Amo, Maylis de Kerangal, Jean-Marie Laclavetine, Anna Mouglalis et d'autres invités…

