Soirée spéciale Alsacienne Saint-Magne-de-Castillon, 18 novembre 2022, Saint-Magne-de-Castillon.

Soirée spéciale Alsacienne

Saint-Magne-de-Castillon Gironde

2022-11-18 – 2022-11-18

Saint-Magne-de-Castillon

Gironde

Saint-Magne-de-Castillon

Restaurant La fontaine de Manon à Saint Magne de Castillon : vendredi soir le 18 novembre, soirée Alsacienne, flamenkuch et bretzel pour accompagner vos apéritifs. choucroute royale, et dessert glacé nougatine pain d’épices et caramel de vin chaud.

Réserver vite votre table au 05 57 40 24 48.

Restaurant La fontaine de Manon à Saint Magne de Castillon : vendredi soir le 18 novembre, soirée Alsacienne, flamenkuch et bretzel pour accompagner vos apéritifs. choucroute royale, et dessert glacé nougatine pain d’épices et caramel de vin chaud.

Réserver vite votre table au 05 57 40 24 48.

+33 5 57 40 24 48

rest fontaine manon

Saint-Magne-de-Castillon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par