Lot-et-Garonne

Soirée spéciale à la guinguette de Figuès Argenton, 18 juillet 2021, Argenton.
Restaurant guinguette Figuès
Argenton Lot-et-Garonne

Concert « Brass du vent » à partir de 19h, repas moules-frites (pas de service à table)
Présence de Gaëlle du glacier « Marius » pour le dessert! Réservation conseillée.

