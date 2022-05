Soirée spéciale 14 juillet Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac

Soirée spéciale 14 juillet Bergerac, 14 juillet 2022, Bergerac. Soirée spéciale 14 juillet Place de la Madeleine Faubourg de la Madeleine Bergerac

2022-07-14 18:30:00 – 2022-07-14 Place de la Madeleine Faubourg de la Madeleine

Bergerac 24100 L’association du quartier de la Madeleine organise son événement annuel à l’occasion du 14 juillet.

Buvette, repas avec animation musicale à partir de 18h30. L’association du quartier de la Madeleine organise son événement annuel à l’occasion du 14 juillet.

Buvette, repas avec animation musicale à partir de 18h30. L’association du quartier de la Madeleine organise son événement annuel à l’occasion du 14 juillet.

Buvette, repas avec animation musicale à partir de 18h30. Association Madeleine

Place de la Madeleine Faubourg de la Madeleine Bergerac

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 24100, Bergerac Autres Lieu Bergerac Adresse Place de la Madeleine Faubourg de la Madeleine Ville Bergerac lieuville Place de la Madeleine Faubourg de la Madeleine Bergerac Departement 24100

Bergerac Bergerac 24100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Soirée spéciale 14 juillet Bergerac 2022-07-14 was last modified: by Soirée spéciale 14 juillet Bergerac Bergerac 14 juillet 2022 24100 Bergerac

Bergerac 24100