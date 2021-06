Armentières Hôtel de ville d'Armentières Armentières, Nord Soirée Spécial Light Painting Évènement Pschitt! Hôtel de ville d’Armentières Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Hôtel de ville d’Armentières, le samedi 3 juillet à 21:30

Dans le cadre de l’évenement Pschitt ! une soirée spécial Light Painting* vous est proposé *peindre une photo avec de la lumière. Concrètement, cette technique de photographie moderne consiste à réaliser des effets d’éclairages et dessins de lumières. Pour réaliser ces clichés, on se place dans un environnement sombre ou ne présentant pas de sources de lumières trop puissantes, on réalise ensuite les photos en réglant l’appareil photo en exposition longue.

sur inscription

En partenariat avec l’Office de tourisme de Villeneuve d’ascq Hôtel de ville d’Armentières Grand place 59280 ARMENTIERES Armentières Nord

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T23:30:00

