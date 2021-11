Soirée Spatial-Farwest Pau, 4 décembre 2021, Pau.

Soirée Spatial-Farwest Beta-Bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau

2021-12-04 19:00:00 – 2021-12-04 01:00:00 Beta-Bloc 6 Rue Alessandro Volta

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Contest festif !!

Après notre dernier événement on avait vraiment à cœur d’organiser une belle soirée avant la fin de cette année…

On vous propose une grosse soirée, sportive et festive : grimpe, miam et secouage de popotin.

Au programme :

– Contest de bloc CONVIVIUM (en équipe, inscription individuelle ou en groupe, dès 15 ans) de 19h à 21h30

– Repas festif : burger spatial, bouddha bowl valley, Lasagnes sidérale.

– Soirée electro-spatiale : du bon son de la Team-Plot pour s’agiter les genoux jusqu’à 01h du mat’

Réservez vite !!

+33 7 64 24 23 40

Beta Bloc

Beta-Bloc 6 Rue Alessandro Volta Pau

