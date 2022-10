Soirée soutien Nay, 15 octobre 2022, Nay.

Soirée soutien

22 chemin de la minoterie Espace d'arts contemporains Nay Pyrnes-Atlantiques

2022-10-15 – 2022-10-15

Espace d’arts contemporains 22 chemin de la minoterie

Nay

Pyrnes-Atlantiques

25 25 EUR Passez une soirée exceptionnelle ensemble autour d’un plat iranien et d’un concert jazz dans la salle d’exposition, au milieu des œuvres d’art (exposition « Motifs Leitmotivs »).

A 19 H : Repas (plat-dessert-vin) parfum d’orient autour d’un Ghormeh Zabzi, ragoût de viande au fenugrec, accompagné de citrons verts confits d’Oman, riz safrané. Menu végétarien sur demande

A 20 H : Concert du quartet (guitare, contrebasse, batterie, chant) “Ann and the Jazzboys”.

Anne Lesterle, magnifique chanteuse « tempo et grâce dans la voix », en compagnie de ses swinguants Jazzboys, pour un début de soirée en Jazz pour toutes les oreilles. En prime, quelques pépites dans le répertoire

Places limitées, réservation par mail ou par téléphone.

+33 5 59 13 91 42

