Soirée sous les étoiles Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Eutrope-de-Born

Soirée sous les étoiles Saint-Eutrope-de-Born, 26 juillet 2022, Saint-Eutrope-de-Born. Soirée sous les étoiles Jean de la Ville Ballades Féeriques Saint-Eutrope-de-Born

2022-07-26 21:00:00 – 2022-07-26 23:00:00 Jean de la Ville Ballades Féeriques

Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne Effectuez une plongée à la découverte du ciel, des constellations, des planètes… avec l’intervention des membres du club d’astronomie du GAP 47 !

Et découvrez également “Ballades Féeriques”, une mise en lumière dans la forêt comme vous ne l’avez jamais vue. Au détour de chaque allée, la nature vous surprendra!

Apportez des jumelles et des vêtements chauds, couvertures… (pas de lampes) ! L’observation se fera à l’aide de télescopes, mais aussi l’œil nu. Effectuez une plongée à la découverte du ciel, des constellations, des planètes avec l’intervention du GAP47! Et découvrez également “Ballades Féeriques”, une mise en lumière dans la forêt comme vous ne l’avez jamais vue. +33 5 53 36 40 19 Effectuez une plongée à la découverte du ciel, des constellations, des planètes… avec l’intervention des membres du club d’astronomie du GAP 47 !

Jean de la Ville Ballades Féeriques Saint-Eutrope-de-Born

