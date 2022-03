Soirée sous les étoiles Saint-Cassien Saint-Cassien Catégories d’évènement: Isère

Saint-Cassien

Soirée sous les étoiles
2022-04-01 20:00:00
Salle des Fêtes Chemin des écoliers
Saint-Cassien

2022-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-01 Salle des Fêtes Chemin des écoliers

Saint-Cassien Isère Saint-Cassien Des astronomes amateurs, membres du club Albedo38 feront découvrir au public les merveilles du ciel, grâce à des télescopes et lunettes astronomiques. Observation des nébuleuses, des étoiles, des galaxies. bureau_albedo38@googlegroups.com +33 6 69 54 08 84 http://albedo38.free.fr/ Salle des Fêtes Chemin des écoliers Saint-Cassien

