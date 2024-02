Soirée sous les étoiles Hambye, samedi 24 août 2024.

Soirée sous les étoiles Hambye Manche

Située au cœur d’une nature préservée et loin de toute pollution lumineuse, l’abbaye de Hambye offre un havre de paix idéal pour l’observation des étoiles lors d’une belle nuit d’été.

L’équipe du site vous invite à vous installer dans l’herbe ou sur un transat avec votre pique-nique pour profiter du début de soirée en compagnie de la conteuse Camille Regnault.

À la tombée de la nuit, le groupe astronomique de Querqueville mettra à votre disposition ses télescopes et ses connaissances pour vous en mettre plein les yeux ! Si les conditions météorologiques le permettent, vous pourrez admirer la voie lactée, des étoiles doubles colorées, des amas d’étoiles, des nébuleuses diffuses, des galaxies… Et qui sait, Saturne, la magnifique planète aux anneaux, viendra peut-être compléter le spectacle en fin de soirée !

N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique, de quoi vous asseoir (couverture, transat) et des vêtements chauds.

Vous pouvez également apporter votre propre télescope pour recevoir des conseils d’utilisation.

En cas de ciel nuageux ou de mauvais temps, des animations seront proposées à l’abri (exposés sur les observations possibles à l’œil nu, ateliers de manipulation, etc.).

Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 20:00:00

fin : 2024-08-24

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

L’événement Soirée sous les étoiles Hambye a été mis à jour le 2024-02-12 par Réseau Sites et Musées