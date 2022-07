Soirée sous les chênes – Partie 2

Soirée sous les chênes – Partie 2, 5 août 2022, . Soirée sous les chênes – Partie 2



2022-08-05 – 2022-08-05 EUR Trois semaines après avoir enflammé la piste sous les chênes, nous retrouverons notre nouveau rendez-vous avec

« La Guinche », une guinguette à roulettes. Un accordéon, deux guitares et une contrebasse débarqueront avec leur

décor sur roues, pour nous jouer nos musiques d’antan. Un moment convivial et familial qui ne manquera pas de nous

déhancher à la lumière des guirlandes foraines. dernière mise à jour : 2022-07-06

