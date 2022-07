Soirée sous les chênes – Partie 1 Saint-Pardoux-Soutiers, 15 juillet 2022, Saint-Pardoux-Soutiers.

Soirée sous les chênes – Partie 1

Espace Multi-Activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

2022-07-15 – 2022-07-15

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres

EUR Les soirées sous les chênes ont pour vocation de créer un nouveau rendez-vous estival, autour d’animations

et de chansons.

La première soirée sera assurée par « Merry Go Round », groupe de Rockabilly, qui risque bien de nous faire danser

toute la nuit ! C’est un trio de rock’n’roll passionné par la vague culturelle américaine des années 50 et 60. Le groupe

vous replonge directement et sans concession dans l’univers d’Elvis, d’Eddie Cochran et de Chuck Berry…

+33 5 49 63 40 03

Mairie de St Pardoux Soutiers

Saint-Pardoux-Soutiers

