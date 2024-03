Soirée : sous dome #2 – Festival des arts numériques immersifs Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 22 mars 2024.

Soirée : sous dome #2 – Festival des arts numériques immersifs En ouverture du Festival, Space XY est une rencontre visuelle entre la sphère de Dyson et une station spatiale. Il investit la scène et le dôme du Planétarium pour une expérience sensorielle inédite. Vendredi 22 mars, 19h30 Cité des sciences et de l’Industrie Tarif exceptionnel de 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

Studio fondé par Pierre Schneider et François Wunschel, 1024 architecture est à l’origine d’installations immersives où se mêlent architecture et performances audiovisuelles, en milieu urbain comme au sein de d’expositions, en France comme à l’étranger.

Mélangeant l’architecture et les théories quantiques des champs avec l’imaginaire et l’espace-temps de la science-fiction, Space XY est une rencontre visuelle entre la sphère de Dyson et une station spatiale.

La performance, en direct et en temps réel, est entièrement générative et présentée pour la première fois au Syllepse 360 lors du Mapping Festival à Genève.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

sous dôme festival des arts numériques