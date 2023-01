Soirée soupes Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire Catégories d’Évènement: Champagné-Saint-Hilaire

Vienne

Soirée soupes Champagné-Saint-Hilaire, 27 janvier 2023, Champagné-Saint-Hilaire . Soirée soupes Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne

2023-01-27 – 2023-01-27 Champagné-Saint-Hilaire

Vienne Repas constitué de soupes et de desserts variés préparés par les membres de l’association « Murmures et Cultures à Champagné » – Soirée animée par les gens présents Repas constitué de soupes et de desserts variés préparés par les membres de l’association « Murmures et Cultures à Champagné » – Soirée animée par les gens présents +33 6 15 14 73 18 Champagné-Saint-Hilaire

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagné-Saint-Hilaire, Vienne Autres Lieu Champagné-Saint-Hilaire Adresse Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne Ville Champagné-Saint-Hilaire lieuville Champagné-Saint-Hilaire Departement Vienne

Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagne-saint-hilaire/

Soirée soupes Champagné-Saint-Hilaire 2023-01-27 was last modified: by Soirée soupes Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire 27 janvier 2023 Champagné-Saint-Hilaire Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne vienne

Champagné-Saint-Hilaire Vienne