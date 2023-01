Soirée soupe solidaire Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Soirée soupe solidaire Cour-Maugis sur Huisne, 27 janvier 2023, Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne. Soirée soupe solidaire 5 Rue du Perche Boissy-Maugis Café associatif L’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Orne Boissy-Maugis 5 Rue du Perche

2023-01-27 – 2023-01-27

Boissy-Maugis 5 Rue du Perche

Cour-Maugis sur Huisne

Orne Cour-Maugis sur Huisne Avec des légumes invendus de maraîchers locaux, cuisinons une soupe solidaire tous ensemble ! Venez soit pour cuisiner avec vos planches, économes et couteaux, soit pour déguster une soupe gratuite, soit les deux ! Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. Avec des légumes invendus de maraîchers locaux, cuisinons une soupe solidaire tous ensemble ! Venez soit pour cuisiner avec vos planches, économes et couteaux, soit pour déguster une soupe gratuite, soit les deux ! Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis. lescarbille@lecafedecourmaugis.fr https://www.lecafedecourmaugis.fr/ Boissy-Maugis 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Cour-Maugis sur Huisne, Orne Autres Lieu Cour-Maugis sur Huisne Café associatif L'Escarbille Adresse Cour-Maugis sur Huisne Orne Boissy-Maugis 5 Rue du Perche Ville Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne lieuville Boissy-Maugis 5 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Departement Orne

Cour-Maugis sur Huisne Café associatif L'Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cour-maugis-sur-huisne-cour-maugis-sur-huisne/

Soirée soupe solidaire Cour-Maugis sur Huisne 2023-01-27 was last modified: by Soirée soupe solidaire Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Café associatif L'Escarbille 27 janvier 2023 5 Rue du Perche Boissy-Maugis Café associatif L'Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Orne Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne, Orne Orne

Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Orne