Fresnay-sur-Sarthe Sarthe La Famille Morallès –« Qui sommes nous-je » Joyeux duo bancal du côté cérébral mais pas complètement, qui pendant près de 45 minutes va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions… Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en évitant délicatement une dérision dévalorisante. Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51.

Tarifs : 8€ adultes / 5€ enfants.

