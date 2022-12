SOIRÉE SOUPE DE MOTS Lodève Lodève OT LODEVOIS ET LARZAC Lodève Catégories d’évènement: Hérault

SOIRÉE SOUPE DE MOTS Lodève, 3 janvier 2023. 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève Hérault

A mi chemin entre atelier d'écriture, de lecture et dégustation culinaire, un moment convivial et thématique pour combler nos fringales de mots!

