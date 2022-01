Soirée soupe avec le collectif Alternatiba suivi d’un concert « les Boit sans soifs » Le Rallumeur d’étoiles, 26 février 2022, Martigues.

Le Rallumeur d’étoiles, le samedi 26 février à 18:00

A 18h00 : Le changement climatique et ses effets sur la Méditerranée – Le comprendre ce n’est pas la mer à boire ! – avec Jérôme Sambussy météorologue. suivi d’une dégustation de soupes, chacun peut amener sa soupe préférée pour la faire partager. Après les soupes, Soirée animée par le groupe Les Boit-Sans-Soif Le groupe Les Boit-Sans-Soif naît de la rencontre de trois amis passionnés par la mer .. C’est à Marseille en 2019, sur les rives de la Méditerranée, après bien des périples aux quatre coins du globe, que le chemin de ces trois jeunes rêveurs se croise.. Rapidement leur vient l’idée de créer un groupe de musique qui rendrait hommage à la mer et à aux hommes qui l’habitent : les marins. Emmené par le guitariste Martin JeanJean, le groupe reprend un large panel de chants de marins traditionnels tout en y apportant sa touche personnelle par quelques remaniements et compositions originales. Le groupe souhaite promouvoir des valeurs de partage et de convivialité à travers des chants accessibles et repris par tous ! Adhésion à l’association Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T18:00:00 2022-02-26T22:30:00