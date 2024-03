Soirée soupe avec Alternatiba Quai Brescon Martigues, samedi 16 mars 2024.

Serons-nous privés de frites à cause du changement climatique ?

Débat autour du changement climatique, dégustation de soupes en chansons. Proposé par Alternatiba Ouest-Etang de Berre, au « rallumeur d’étoiles », au coeur du quartier de l’île, à Martigues.

– Informations-échanges-débats le changement climatique et l’agriculture avec l’exemple de la culture de la pomme de terre.

– Dégustation de soupes, chacun peut amener sa soupe préférée pour la partager.

– Soirée festive Céline et Christian vous proposerons de chanter avec eux quelques chansons françaises connues de tous. Venez avec votre voix, nous fournissons les paroles !



Parler de changement climatique et de solutions alternatives ensemble, partager nos connaissances et nos réflexions sur ces sujets.

Attention décontraction, bienveillance et bonne humeur exigées ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:30:00

fin : 2024-03-16 23:30:00

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com

