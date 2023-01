Soirée soupe au Rallumeur Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Soirée soupe au Rallumeur Le rallumeur d'étoiles (café associatif) Quai Brescon Martigues

2023-01-28

Bouches-du-Rhône – A 19h : Les femmes premières victimes du changement climatique, exemple, les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir en cas de catastrophe naturelle.

– Suivi d’une dégustation de soupes, chacun peut amener sa soupe préférée pour la faire partager.

– Après les soupes, soirée animée par Fred et Manu, qui nous entraîneront dans un concert participatif avec des chansons de Renaud.



Parler de changement climatique et de solutions alternatives ensemble, partager nos connaissances et nos réflexions sur ces sujets.

Débat autour du changement climatique, dégustation de soupes et concert. Proposé par l'Association Alternatiba Ouest-Etang de Berre, au café associatif « Le rallumeur d'étoiles », au coeur du quartier de l'île. rallumeurdetoiles@gmail.com +33 4 42 02 59 80

