Selecter the Punisher revient au Mx après la belle précédente party, comme à son habitude il s’entourera d’un DJ bien groovy au Mx aux Docks Village. De la Soul à la House… tes plus beaux habits, ton plus beau sourire, et surtout tes plus beaux pas de danse…. Samedi 18 Décembre : 18h ouverture des portes, début des sets 19h. ✧✧✧ SOUL TRAIN Marseille ✧✧✧ Après le succès des précédentes éditions, The Soirée mensuelle SOUL & FUNK et autres Grooveries propose deux éditions au Mx jusqu’à la fin de l’année … Dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line…et vous qui venez avec vos meilleures passes ! Venez sapés mais pas déguisés ! Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff ! Cette lourde mission est tenue par à l’activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher (Tighten Up Festival / 45 Live France / Groove Unity / Move on Up!). Son guest pour cette soirée sera bientôt dévoilé… On sort ses plus beaux atouts et on laisse parler le démon de la danse qui nous habite pour participer à la Soul Train Line… Infos Pratiques: 18h / Minuit ENTREE LIBRE Apéro Soul Restauration Groovy Soirée Funky…. Mx Marseille Les Docks village entrée K 10 place de la Joliette 13002 Marseille RÉSERVATION : 0412043002

