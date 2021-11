Soirée “Soul Train Line” La Cav’Halle, 12 novembre 2021, La Fare-les-Oliviers.

Soirée “Soul Train Line”

La Cav’Halle, le vendredi 12 novembre à 19:30

Une première à la Cav’Halle Une soirée “Soul Train Line américaine “qui va ravir les amoureux de disco/funk et de danse. La Cav’Halle se transforme en piste de danse le temps d’une soirée…..pour faire la fameuse « Soul Train Line » : Les danseurs forment deux lignes se faisant face. Tour à tour, deux personnes, généralement un homme et une femme, s’élancent et défilent en dansant au milieu de cette ligne en totale improvisation, ou en chorégraphie préparée et répétée. [https://www.youtube.com/watch?v=rXyTXmkS9Aw](https://www.youtube.com/watch?v=rXyTXmkS9Aw) À vos pantalons patte d’eph, cravates énormes, coupes Afro et chemises colorés, pour messieurs. Paillètes, pois, rayures, tenues sexy et même nœud papillon pour mesdames pour une soirée hors normes à la Cav’Halle !!!! Pour ceux qui ne connaissent pas le concept “Soul Train Line américaine”, voici une petite explication: Alors qu’en 2017, musique black et pop musique sont plus que jamais confondues, nous vous proposons un retour près de 50 ans en arrière, dans une Amérique où la ségrégation musicale dominait encore. A cette époque où sous l’impulsion d’un homme, une simple émission de TV a permis la démocratisation de la black music auprès du public blanc mais aussi l’essor des soul dances au sein des communautés afro-américaines. Baptisée Soul Train, l’émission de Don Cornelius a constitué, durant près de 40 ans, un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de musiques funky et a posé les bases de ce qui deviendra à partir de la fin des années 70, la culture Hip-Hop. Boissons et Petite restauration sur place. Réservation fortement conseillée: 04.90.55.53.08

♫♫♫

La Cav’Halle 1021 Quartier des Auberges, 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:30:00 2021-11-12T23:59:00