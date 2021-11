Soirée SOUL TRAIN Les Docks village, 20 novembre 2021, Marseille.

Soirée SOUL TRAIN

Les Docks village, le samedi 20 novembre à 18:00

Selecter the Punisher invite Ed Nodda au Mx aux Docks Village. De la Soul à la House… tes plus beaux habits, ton plus beau sourire, et surtout tes plus beaux pas de danse…. Samedi 20 novembre : 18h ouverture des portes, début des sets 19h. ✧✧✧ SOUL TRAIN Marseille ✧✧✧ Après le succès des précédentes éditions, The Soirée mensuelle SOUL & FUNK et autres Grooveries propose deux éditions au Mx jusqu’à la fin de l’année … Dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line…et vous qui venez avec vos meilleures passes ! Venez sapés mais pas déguisés ! Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff ! Cette lourde mission est tenue par à l’activiste Marseillais du groove Selecter The Punisher (Tighten Up Festival / 45 Live France / GROOVE UNITY). Son guest pour cette soirée Ed Nodda. On sort ses plus beaux atouts et on laisse parler le démon de la danse qui nous habite pour participer à la Soul Train Line… ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ ✧✧✧ Infos Pratiques 18h / Minuit ENTREE LIBRE Apéro Soul Restauration Groovy Soirée Funky…. Mx Les Docks village entrée K 10 place de la Joliette 13002 Marseille

Entrée libre

♫♫♫

Les Docks village 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T23:59:00