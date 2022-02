Soirée Soul Funk ! Martha High & the Italian Royal Family + D.O.T La Mac 3 _ l'(S)pace Campus du Crous, 8 avril 2022, Gradignan.

Dans le cadre de l’année culturelle « Campulsations », Allez Les Filles vous propose à La M.A.C 3 / (S)’pace Campus 18, avenue de Bardanac – PESSAC Ouverture des portes 20h Soirée Soul Funk ! Martha High & the Italian Royal Family + D.O.T 10€ adhérents, carte jeune et carte étudiant (sur présentation d’un justificatif) 13€ en prévente et 15€ sur place Contrôle du pass sanitaire Martha High & the Italian Royal Family (IT/US) – Soul Rhythm’n’blues Choriste principale, confidente et amie de James Brown pendant près de 35 ans, Martha High est longtemps restée dans l’ombre des divas funk du Godfather of Soul; Marva Whitney, Vicki Anderson ou Lyn Collin. En 2016, la chanteuse rejoint l’ambassadeur de la soul en Italie, Luca Sapio pour graver les onze titres du superbe album Singing For The Good Times. Trois ans après l’artiste à la tessiture puissante retrouve le groupe The Italian Royal Family sur les dix titres de Nothing’s Going Wrong via Blind Faith Record. [https://www.fip.fr/groove/martha-high-17302](https://www.fip.fr/groove/martha-high-17302) [https://marthahigh.bandcamp.com/](https://marthahigh.bandcamp.com/) [https://modulor-records.com/fr/artist/martha-high-the-italian-royal-family/](https://modulor-records.com/fr/artist/martha-high-the-italian-royal-family/) D.O.T (Don d’Organ Trio) (Bdx) – Jazz Funk D.O.T est composé de Louis Schneider, Romain Lastère et Pierre Fabre. Ce trio bordelais va vous asséner un Funk teinté de Jazz, de Jungle et de Rock, avec des grooves sexy, des cocottes galopantes et des solos d’orgue dont seul le maître Fabre a le secret. Lauréats du tremplin Action Jazz édition 2021. Un premier EP est en cours de mixage, sortie prévue à l’hiver. « Nous, on aime jouer ensemble et on s’éclate, alors si on peut partager notre plaisir et notre musique avec tout le monde, on a accompli la mission n°1. » [https://www.facebook.com/dondorgantrio](https://www.facebook.com/dondorgantrio) [https://www.youtube.com/channel/UCyzteSz6eJUwqIXJBIGmOnQ/videos](https://www.youtube.com/channel/UCyzteSz6eJUwqIXJBIGmOnQ/videos) Billetteries papiers aux bureaux de l’association Allez Les Filles (9, rue Teulère-Bdx) Billetteries en lignes : HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/soiree-soul-funk-martha-high-the-italian-royal-family-d-o-t](https://www.helloasso.com/associations/allez-les-filles/evenements/soiree-soul-funk-martha-high-the-italian-royal-family-d-o-t) Yurplan : [https://ypl.me/kPL](https://ypl.me/kPL) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) ? INFOS PRATIQUES [https://www.facebook.com/allezlesfilles](https://www.facebook.com/allezlesfilles) Adresse : 9 rue Teulère, 33000 Bordeaux Contact : [com@allezlesfilles.com](mailto:com@allezlesfilles.com) // 07.84.91.30.66 Lundi > Vendredi : 10h à 19H00

La Mac 3 _ l'(S)pace Campus du Crous 18, avenue de Bardanac Gradignan La Paillère-Compostelle Gironde



2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T00:30:00