Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée Sortie Fanzine Beton / Fiction Romance / Wild Johnny “GO” RAY La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirée Sortie Fanzine Beton / Fiction Romance / Wild Johnny “GO” RAY La salle gueule, 27 novembre 2021, Marseille. Soirée Sortie Fanzine Beton / Fiction Romance / Wild Johnny “GO” RAY

La salle gueule, le samedi 27 novembre à 18:00

Voici l’évènement dédié à la sortie du dernier numéro de BETON en mémoire de Laëtitia Graffart à Marseille. Nous vous convions à un vernissage-exposition du fanzine, aux Edition Même pas mal (4 rues des trois rois) à partir de 18h Puis à 21h, nous vous accueillerons à la Salle Gueule (8 rue d’Italie), avec un concert de Fiction Romance (Punck Rock from Vaucluse) suivi d’un mix Savage Garage Punk proposé par Wild Johnny “GO” RAY Pour rappel un exemplaire de BETON + un CD de Späti Smith offert ! A partir du 2e exemplaire le BETON sera à 3 euros, et vous pouvez toujours si vous le souhaitez participer à la cagnotte pour la production du fanzine. [https://www.paypal.com/pools/c/8BnkkFjLym](https://www.paypal.com/pools/c/8BnkkFjLym) Venez nombreux.ses partager un moment, boire un coup et découvrir ce beau Beton en sa mémoire! ♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille