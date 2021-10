Château-Thébaud Château-Thébaud Château-Thébaud, Loire-Atlantique SOIRÉE SORTIE DU MUSCADET PRIMEUR AU DOMAINE JEREMIE HUCHET Château-Thébaud Château-Thébaud Catégories d’évènement: Château-Thébaud

Loire-Atlantique

SOIRÉE SORTIE DU MUSCADET PRIMEUR AU DOMAINE JEREMIE HUCHET Château-Thébaud, 18 novembre 2021, Château-Thébaud. SOIRÉE SORTIE DU MUSCADET PRIMEUR AU DOMAINE JEREMIE HUCHET Château-Thébaud

2021-11-18 18:00:00 – 2021-11-18

Château-Thébaud Loire-Atlantique Château-Thébaud Comme chaque année, pensez à réserver votre soirée du 18 Novembre, à partir de 18h00, pour la traditionnelle sortie du primeur, ce sera l’occasion de tous se retrouver, pour un moment de convivialité autour d’un verre. Une fanfare accompagnera l’évènement à partir de 20h. Nous vous attendons nombreux !

/// (Pass sanitaire obligatoire) La boutique reste ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; nous organisons des visites et des dégustations sur réservation. Soirée pour la traditionnelle sortie du primeur au domaine Jeremie Huchet le 18 novembre à 18h http://jeremie-huchet-vigneron.fr/ Comme chaque année, pensez à réserver votre soirée du 18 Novembre, à partir de 18h00, pour la traditionnelle sortie du primeur, ce sera l’occasion de tous se retrouver, pour un moment de convivialité autour d’un verre. Une fanfare accompagnera l’évènement à partir de 20h. Nous vous attendons nombreux !

/// (Pass sanitaire obligatoire) La boutique reste ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; nous organisons des visites et des dégustations sur réservation. Château-Thébaud

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Thébaud, Loire-Atlantique Autres Lieu Château-Thébaud Adresse Ville Château-Thébaud lieuville Château-Thébaud