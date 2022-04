SOIRÉE SORCIÈRES

2022-04-30 – 2022-04-30 Au programme : La femme squelette, conte par Pascale Creteur, initiation au Shiatsu et voyage aux bols tibétains par Anne Parisot de l’association Petite flamme et pour finir, Des étoiles filantes, un spectacle apéro de Mélanie Leblanc par Emmanuelle Tonnerieux.

Ouvert du bar, du grignotage et des expositions de Lucile Nabonnand et Philippe Chayer à 19h30 avec un arbre à livre.

