Saint-Priest-en-Jarez Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Loire, Saint-Priest-en-Jarez Soirée sonore et musicale avec Positive Education Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Saint-Priest-en-Jarez

Soirée sonore et musicale avec Positive Education Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Priest-en-Jarez. Soirée sonore et musicale avec Positive Education

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, le samedi 3 juillet à 18:00

Sur le parvis, le Musée invite le label stéphanois Positive Education, organisateur du [festival](https://positiveeducation.fr/) du même nom, pour une programmation house, electro et bass music, avec Jacques Satre, To Van Kao, LISA et E-Unity. Au programme : 18H00 – Jacques Satre 19H20 – To Van Kao 20H40 – LISA 22H00 – E-UNITY Pour la Nuit Européenne des Musées 2021, venez fêter la réouverture du MAMC+ et régalez-vous avec quatre nouvelles expositions : Hassan Sharif : I am the single work artist , Déjà-vu. Le design dans notre quotidien, Léa Belooussovitch : Feelings on felt et Éric Manigaud : La mélancolie des vaincus. Art, design, dessins, installations : chacun trouvera de quoi rêver, s’inspirer et échanger ! Profitez de nos visites guidées gratuites des expositions, programmées toutes les 30 minutes (de 18 h 30 à 23 h) ! La Nuit Européenne des Musées, c’est aussi l’occasion d’essayer nos outils numériques : • Explorez les salles avec notre appli de visite [MAMC+ Saint-Etienne](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/lappli-du-mamc) et ses parcours thématiques. • Découvrez notre jeu [Trouve ton œuvre sœur](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/oeuvresoeur), un test de personnalités rigolo sur smartphone en lien avec l’expo [Déjà-vu. Le design dans notre quotidien](https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions/deja-vu-le-design-dans-notre-quotidien). • Laissez-vous guider par les lycéens d’Honoré d’Urfé dans l’exposition d’Éric Manigaud, avec une série de podcasts à écouter, réalisée dans le cadre du projet La classe, l’œuvre. Buvette et restauration tout au long de la soirée avec les foodtrucks **Sajm** et **TaoNomad** Une soirée avec masques, gel et gestes barrières mais avec le sourire garanti ! Sur le parvis, le Musée invite le label stéphanois Positive Education, organisateur du festival du même nom, pour une programmation house, electro et bass music Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Rue Fernand Léger – 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Priest-en-Jarez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:29:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Priest-en-Jarez Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Adresse Rue Fernand Léger - 42270 Saint-Priest-en-Jarez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Saint-Priest-en-Jarez lieuville Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole Saint-Priest-en-Jarez