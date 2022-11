Soirée Solidarité Ukraine Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Vic-en-Bigorre

Soirée Solidarité Ukraine Vic-en-Bigorre, 26 novembre 2022, Vic-en-Bigorre. Soirée Solidarité Ukraine

Médiathèque Quai Rossignol VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes Quai Rossignol Médiathèque

2022-11-26 19:00:00 – 2022-11-26

Quai Rossignol Médiathèque

Vic-en-Bigorre

Hautes-Pyrnes L’association Solidarité Adour Pyrénées Ukraine Kirovograd vous convie à une soirée de solidarité avec l’Ukraine.

Projection de photos et de vidéos du dernier convoi humanitaire.

Repas ukrainien.

Exposition vente des tableaux de Mariia Stognij. Inscription par SMS. +33 6 03 85 55 81 Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre VIC-EN-BIGORRE Adresse Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes Quai Rossignol Médiathèque Ville Vic-en-Bigorre lieuville Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrnes

Soirée Solidarité Ukraine Vic-en-Bigorre 2022-11-26 was last modified: by Soirée Solidarité Ukraine Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre VIC-EN-BIGORRE 26 novembre 2022 Hautes-Pyrnes Médiathèque Quai Rossignol VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes