Soirée solidarité Ukraine au Grand T Grand T (Le), 21 mars 2022, Nantes.

2022-03-21

Horaire : 19:00 23:00

Gratuit : oui Sur réservation : www.legrandt.fr

Afin d’exprimer leur soutien à la population ukrainienne exposée à la violence et la guerre, et de relayer les initiatives de solidarité qui se multiplient, les acteurs culturels de Nantes et de Loire-Atlantique organisent une veillée ukrainienne lundi 21 mars 2022 de 19h à 23h au Grand T. La soirée sera ponctuée d’interventions artistiques, de lectures, par des comédiennes et comédiens nantais, de textes d’auteures et auteurs ukrainiens ou vivant en Ukraine, et d’interventions de chercheuses et chercheurs de l’Université de Nantes pour éclairer la situation.Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des associations, de s’informer au sujet des besoins et aides possibles à apporter tout au long de ce conflit : financière, matérielle, logistique, accueil… et de faire directement un don sur place.

Grand T (Le) adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 88 25 25 http://www.legrandt.fr/ https://www.legrandt.fr/le-grand-t-est-solidaire-avec-lukraine