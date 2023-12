Soirée solidaire pour les fêtes de fin d’année de la commu’ Au Solaris Paris, 16 décembre 2023 15:00, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 15h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

L’association « La commu » organise son événement solidaire et convivial pour les fêtes de fin d’année à destination des familles.

Au programme :

Évènement gratuit et sans conditions de ressources.

Au Solaris – 25 rue Boyer 75020 Paris

Contact :

Ryad SELMANI