Soirée solidaire 2021-06-25 – 2021-06-25

Lons-le-Saunier 39000 EUR 12 Soirée solidaire organisée par Kéta Kéti Avenir.

Népal : film, reportage, échange.

Réservation obligatoire. ketaketiavenirnepal@hotmail.com https://ketaketiavenir.com/ Soirée solidaire organisée par Kéta Kéti Avenir.

