Soirée solidaire Film & Rencontre Petit Kursaal, 28 février 2023, Besançon

Doubs EUR 0 0 Pour la 1ère fois à Besançon, les habitants sont invités à une soirée solidaire en présence de Marie-France des Pallières, fondatrice de l’ONG Pour un Sourire d’Enfant -PSE

En 1995, Marie-France des Pallières et son mari Christian, aujourd’hui décédé, découvraient au Cambodge des milliers d’enfants vivant dans des conditions indescriptibles et une violence inouïe. Profondément choqués, ils ont décidé d’agir pour les sortir de cette misère extrême : distribution de nourriture, programme de scolarisation, soins, accès à des formations professionnelles, protection et aide aux familles. Aujourd’hui, l’association accueille chaque jour 6 500 d’enfants désormais en capacité de rêver à un avenir meilleur.

Après la projection du film « Au Cambodge, de la misère à un métier » réalisé par l’Ecole du Cinéma de PSE, Marie-France des Pallières témoignera de son engagement infaillible en faveur des enfants les plus pauvres du Cambodge. Ludivine.bouhelier@yahoo.fr https://www.pse.ong/tournee2023 Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

