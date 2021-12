Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy SOIRÉE – SOIRÉE INOPINÉE : RACLETTE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle 7 EUR Les moniteurs(trices) du Muséum Aquarium chaussent une dernière fois leurs moon boots et proposent un forfait ‘pass inopiné’ inédit! Que vous ayez obtenu votre flocon d’or ou que vous soyez fan de raclettes, cette soirée est faite pour vous.

Performances théâtrales givrées, randonnées de montagne atypique, chanteur acoustique au coin du feu, fine dégustation de fromages locaux… Enfilez vos doudounes, chaussez vos raquettes et venez décrocher votre étoile ! Réservation fortement conseillée sur www.museumaquariumdenancy.eu +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil Google Image.

