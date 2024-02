SOIRÉE SO TASTE Minerve, vendredi 5 juillet 2024.

SOIRÉE SO TASTE Minerve Hérault

Le Cru Minervois organise ses soirées after work.

Dégustations et échanges avec les vignerons.

Repas au restaurant avec une carte éphémère et une carte des vins du Cru Minervois, en présence des vignerons.

Spectacle de rue ou musique.

Participation demandée. Précisions lors de l’inscription.

10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 18:00:00

fin : 2024-07-05

5 Rue du Caire

Restaurant les 2 rivières

Minerve 34210 Hérault Occitanie minervois@cru-minervois.com

L’événement SOIRÉE SO TASTE Minerve a été mis à jour le 2024-02-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC