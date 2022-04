Soirée Smart textiles aux Archives nationales du monde du travail Archives Nationales du Monde du Travail, 28 avril 2022, Roubaix.

Soirée Smart textiles aux Archives nationales du monde du travail

Archives Nationales du Monde du Travail, le jeudi 28 avril à 18:00

Les Archives nationales du monde du travail ont le plaisir de vous convier à une soirée d’études dans le cadre du colloque international _Smart textiles from Antiquity to Modern Times_ organisé par l’université de Lille. Au programme : 18h15-18h45. Présentation des ANMT et de leurs fonds en rapport avec l’industrie textile 18h45-19h15. _The lamba, from symbolic traditional clothing to industrial manufactured clothing_ par Tsiriniaina Hajatiana Irimboangy (Ensaama, Fonds Yavarhoussen) _(en anglais)_ 19h15-19h45. _Rethinking textile histories for the future: From handpainted_ _textiles to printed textile_ par Nika Timashkova (Zürcher Hochschule der Künste) _(en anglais)_ Jeudi 28 avril 2022, de 18h à 20h. [Plus d’informations](https://halma.univ-lille.fr/nc/detail-event/colloque-smart-textiles-from-antiquity-to-modern-times-1/)

Gratuit, réservation préalable obligatoire

Soirée sur les “textiles intelligents” dans le cadre d’un colloque international

Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord



