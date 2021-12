Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Soirée slam Voyage et Transsibérien Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cosmopolis, le mercredi 5 janvier 2022 à 20:00

Scène slam ouverte à toutes et à tous, proposée par l’association _Lapins à Plumes_. Venez déclamer, chuchoter, écouter, rire, vous émouvoir… sur les thèmes du voyage et du Transsibérien ! En solo ou collectif, à vos plumes !

Entrée libre. Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2022-01-05T20:00:00 2022-01-05T21:30:00

