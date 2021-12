Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Soirée slam » Voyage et Transsibérien » Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée slam » Voyage et Transsibérien » Cosmopolis, 5 janvier 2022, Nantes. 2022-01-05 Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pass sanitaire à présenter à l’accueil. Scène slam ouverte sur les thèmes du voyage et du Transsibérien Scène slam ouverte à toutes et à tous, proposée par l’association Lapins à Plumes.Venez déclamer, chuchoter, écouter, rire, vous émouvoir… sur les thèmes du voyage et du Transsibérien !En solo ou collectif, à vos plumes ! Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes