SOIRÉE SLAM – SCÈNE OUVERTE – CHAQUE 1ER JEUDI DU MOIS Gignac, 2 février 2023, Gignac.

SOIRÉE SLAM – SCÈNE OUVERTE – CHAQUE 1ER JEUDI DU MOIS

Esplanade Gignac Hérault

2023-02-02 20:00:00 – 2023-02-02 23:30:00

Gignac

Hérault

L’association Ô Poil productions, le slameur VELU et Le Méli-Mélo rhumerie/salon de thé/épicerie fine/piano bar (Gignac) sont heureux de vous présenter la première édition des soirées SCENE OUVERTE SLAM!

Et venir avec ton / tes textes, tes mots choisis, prendre le micro et la parole, en vers ou en prose, dire, lire, chuchoter, crier, murmur(l)er, scander, clamer, déclamer, postillonner, parler, rire, vibrer, partager tes voyages, tes bobos, tes pensées, tes bonheurs etc. etc. etc. etc.

– A cappella

– Passage 5 minutes max

– Un vers dit = un verre offert!

L’association Ô Poil productions, le slameur VELU et Le Méli-Mélo rhumerie/salon de thé/épicerie fine/piano bar (Gignac) sont heureux de vous présenter la première édition des soirées SCENE OUVERTE SLAM!

opoilproductions@gmail.com

SOS_paysage

Gignac

dernière mise à jour : 2022-11-19 par