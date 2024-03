Soirée Slam et Atelier d’écriture Au Melar dit Locmélar, vendredi 19 avril 2024.

– Soirée Slam à 20h30.

– Atelier d’écriture pour indécis.es de 18h30 à 20h.

Venez fleurer des mots doux, essuyer les plâtres, cracher vos tripes, venez slamer ou écouter les autres slamer !

Une soirée Slam est un évènement qui donne à chacun la possibilité de monter sur scène pour déclamer ses propres textes, poétiques, drôles, engagés, vivifiants, le tout en moins de 3 min par texte et avec le soutien chaleureux du public.

Sensations à capela et sans micro. De préférence des textes personnels, mais possibilité d’apporter des textes d’autres auteurs. Sans notes, et sans jury, juste pour le plaisir des mots et la vibration du public.

Un verre offert à chaque slameur !

Soirée animée par la slameuse Juliette.

Renseignement et inscription recommandée pour slamer et/ou participer à l’atelier auprès de Juliette 06 66 45 90 70

Entrée à prix libre.

Tartines & planches apéro à déguster sur place. .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar

Locmélar 29400 Finistère Bretagne

