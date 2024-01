Soirée « ski » Battle X Games Avranches, mardi 27 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 19:00:00

fin : 2024-02-27

Au programme happy hours de 19h à 20h, DJ Nivram (mix électro rock), repas tartiflette et tartines savoyardes préparées par « Tom Chef Chez Toi », venez habillés de votre plus belle combi de ski, et comme toujours activités de lancer de haches, laser game et airsoft.

Battle X Games 9003D Avenue de la Gare

Avranches 50300 Manche Normandie contact@battlexgames.fr



