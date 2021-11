Béziers Béziers Béziers, Hérault SOIREE SHOPPING DE NOEL Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Rendez-vous au Bistrot B pour une agréable soirée de shopping entre copines : tout pour vous faire plaisir et préparer vos cadeaux de Noël autour d’un cocktail dinatoire salé et sucré.

+33 4 99 43 02 45

